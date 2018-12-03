Van ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim yerinin kapanan yollarının açılması çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesinde etkili olan kar ve tipi, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Yukarıdallı ve Mahmutabat mahalleleri ile Aşağıdallı ve Koru mezra yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenen bölgede hava sıcaklıklarının 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Van ve Muş'ta 10, Hakkari'de 9, Bitlis'te 8 derece olması öngörülüyor.

Van Gölü'nde havanın parçalı bulutlu yer yer puslu olacağı, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Hakkari'de 82 yerleşim yerinin yolu açıldı

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 9 köy, 21 mezra ile Yüksekova ilçesindeki 15 köy ve 38 mezranın kapanan yolunun açılması için çalışma başlattı.

Grup köy yollarında ve yüksek kesimlerde yürütülen çalışmalar sonucu 24 köy ile 58 mezranın yolu ulaşıma açıldı.

Bir mezranın yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.