Van'a yapılan 4 milyon liralık 'Kent Parkı' açıldı

Kazım Karabekir Caddesi'nde 8 bin 200 metrekarelik alan üzerine kurulan parkta 300 metrekare giriş meydanı ve 300 metre koşu yolu yer alıyor.

Çok amaçlı spor sahaları, futbol, basketbol ve voleybol sahalarının bulunduğu parkta, kaykay pisti, kafeterya, öğrenme alanları, oyun grupları ve kitap okuma odası da hizmet verecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, parkın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, kentte son yıllarda büyük değişimler yaşandığını söyledi.

Unutulan yerel yönetim hizmetlerini Van halkıyla yeniden buluşturmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadığını vurgulayan Zorluoğlu, ilçelerde de belediyelerin özel projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

"Bu milletin vergilerinden kesilerek belediyelerimize aktarılan kaynakları terör örgütlerinin faaliyetlerine değil, vatandaşlarımızın hizmetine tahsis ediyoruz." diyen Zorluoğlu, hizmetleri ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Projelerinin devam edeceğini dile getiren Zorluoğlu, "Önümüzdeki günlerde yeni projeleri hizmete almak üzere meydanlarda sizlerle bir araya geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin verdiği desteklerle Van'ı her geçen gün daha yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirmek için tempomuzu artırarak devam ettireceğiz." dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de park anlayışına farklı bir boyut kazandırdıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"İçerisindeki donatılarla her yaştan vatandaş parktan yararlanabilecek. Bu vesileyle gençlerimizin kitap okuma ve ders çalışma imkanları olacak. Yeşil alanlar ve oyun alanlarıyla parkımızın toplam bedeli yaklaşık 4 milyon liradır. Yaklaşık 10 dönümden ibaret olan parkımız ve diğer hizmetler İpekyolu'muza, Van'ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Programa Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Vali Yardımcıları Sinan Aslan ve İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile kurum amirleri katıldı.

Açılışın ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekilerin gezdiği parkta sanatçı Ferhat Göçer de konser verdi.