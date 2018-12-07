Van’da 10 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığından da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, Gürpınar’da 4, Başkale’de ise 6 olmak üzere toplam 10 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, Van'ın güneyi sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, Hakkari ve Bitlis çevrelerinin ise karla karışık yağmurlu kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi.