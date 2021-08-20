Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 16:39 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:46

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Temmuz'da Yumaklı Mahallesi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı değerlendirilen Y.O, ekiplerce İpekyolu ilçesinde gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- OLAY

Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde 10 Temmuz'da düzensiz göçmenleri taşıyan 65 ER 186 plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti.

Kazada 13 düzensiz göçmen ile bir organizatör hayatını kaybetmiş, 25 düzensiz göçmen de yaralanmıştı.

