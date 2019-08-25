32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp'e bağlı Sağmalı Mahallesi'nde oturan şüphelinin evinde kaçak sigaralar olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Nesli tükenmekte olan bu hayvan, Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenmekte olan bu hayvan, Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Ailesini arıyor.... Tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti

Ailesini arıyor.... Tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti

Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması

Vahşice öldürülen Emine Bulut'un annesinden 'çekim' isyanı

Vahşice öldürülen Emine Bulut'un annesinden 'çekim' isyanı

Bakan Pekcan uyardı: Bu işaret yoksa almayın

Bakan Pekcan uyardı: Bu işaret yoksa almayın

Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Üzerinden kablo ve saç tokaları çıktı

Çocuk tacizcisine meydan dayağı! Üzerinden kablo ve saç tokaları çıktı

Günlük 50 bin lira reklam parası ödemişler! Dolandırıcılara rekor hapis istemi

Günlük 50 bin lira reklam parası ödemişler! Dolandırıcılara rekor hapis istemi
 

POPÜLER HABERLER

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

Aigai'de bulundu! 1900 yıllık...

Emekliye en az 168 lira zam

Emekliye en az 168 lira zam

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA