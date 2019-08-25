Van'da 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp'e bağlı Sağmalı Mahallesi'nde oturan şüphelinin evinde kaçak sigaralar olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.