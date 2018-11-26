Van’da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığından da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, Gürpınar’da 5 mahalle ve 8 mezra ile Bahçesaray ilçesinde de 1 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar

Van ve doğusu yerel ve aralıklı olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları; Van 0,3, Bitlis 0,9, Hakkâri 1,5, Muş 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 8, Bitlis’te 7, Muş’ta 10, Hakkari’de ise 8 derece olması bekleniyor” denildi.