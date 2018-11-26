Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van’da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Van’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığından da hissedilir derecede düşüş yaşanırken, Gürpınar’da 5 mahalle ve 8 mezra ile Bahçesaray ilçesinde de 1 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar
 
Van ve doğusu yerel ve aralıklı olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları; Van 0,3, Bitlis 0,9, Hakkâri 1,5, Muş 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en  yüksek sıcaklıkları ise Van’da 8, Bitlis’te 7, Muş’ta 10, Hakkari’de ise 8  derece olması bekleniyor” denildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuşadası´nda bir kişi sevgilisini dakikalarca tekmeledi

Kuşadası´nda bir kişi sevgilisini dakikalarca tekmeledi

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA