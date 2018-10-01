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Van'da 140 kaçak şahıs yakalandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 140 kaçak şahıs ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

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  Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Gülistan Soka'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yurda yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 90 Afganistan ve 50 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 140 kaçak, kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan E.A. isimli şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan E.A. isimli şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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