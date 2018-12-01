Van’da 15 mahalle ile 8 mezranın yolu kardan dolayı kapandı
Van’da, belli aralıklarla etkili olan kar yağışından dolayı 15 mahalle ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.
- İHA
Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray’da 1 mahalle-2 mezra, Başkale’de 14 mahalle-6 mezra olmak üzere toplam 23 yerleşim yerinin yolları ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
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