Van'da 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

DHA 24 Nisan 2020 Cuma 17:10 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:13

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Saray-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrolde, şüphe üzerine durdurulan araç arandı. Aramada, araçta yurda yasa dışı yollara sokulduğu belirlenen 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bu arada polis, ele geçirilen sigara paketleri ile 'evde kal' yazısı oluşturdu.