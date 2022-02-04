Van'da 185 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

DHA 4 Şubat 2022 Cuma 10:26 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 10:27

Kentte, dünden beri yağan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 61 mahalle ve 124 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 günlük karla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı. 300 iş makinesi ve 700 personelle sürdürülen çalışmalarda, 543'ü hasta olmak üzere 843 kurtarma operasyonu yapıldığı belirtilen açıklamada, kent merkezinde 135 bin ton kar yığınının kamyonlarla şehir dışına çıkarıldığı, buzlanmaya karşı da 3 bin ton tuz kullandığı belirtildi. 6 bin kilometrelik yol ağı çalışmalarında, kırsalda 1153 yerleşim yeri, kent merkezinde ise 25 ana ve 65 toplayıcı arterde de aralıksız çalışıldığı kaydedildi.

Kar kalınlığının kent merkezinde 50, yüksek kesimlerde ise fırtınanın da etkisiyle yer yer 3 metreyi aştığı belirtilirken, kentteki hava sıcaklığının bazı bölgelerde geceleri zaman zaman eski 30 dereceye kadar düştüğü ve bu durumun ekiplere zorluk yaşattığı da vurgulandı.

Kent merkezinde biriken karın ulaşımı aksatmaması için yoğun mesai yapan ekipler, kar kütlelerini kamyonlarla Sıhke Gölü civarına taşıyor. Son 45 günde, iş makineleriyle belirli yerlerde toplanan ortalama 135 bin ton kar yığını, 9 bin kamyon seferiyle İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'ne taşındı.