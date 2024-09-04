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Van'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Van'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Van'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Van-Erciş kara yolunun 60. kilometresinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KEB 71 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 65 ACJ 420 plakalı cip çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri de kaza dolayısıyla yolda önlem alarak diğer araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.

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