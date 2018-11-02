Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van’da 23 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 23 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların İran İslam Cumhuriyetinden temin ettikleri kaçak sigaraları sınır hattından getirecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. İran sınır hattında müşterek yapılan pusu faaliyeti sonucunda 16 çuval içerisinde 20 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
 
Ayrıca, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umuttepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste yapılan aramada ise 2 bin 740 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ev sahibi şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Selçuk, ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Bakan Selçuk, ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA