Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 237 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yağışların Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van’da eksi 2, Bitlis’te eksi 3, Muş’ta eksi 1 ve Hakkâri’de ise eksi 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 4, Bitlis’te 0, Muş’ta 2 ve Hakkâri’de ise 2 derece olarak beklenmektedir” denildi.