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Van’da 29 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde narkotik köpeği Alfa’nın da katıldığı operasyonda hafif ticari kamyonetin sağ ve sol çamurluk altında saklanmış 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa’nın da katıldığı detaylı aramada; aracın sağ ve sol çamurluk altı podyeler kesilmek suretiyle motorun iç kısmına zulalanmış 58 paket halinde toplam 29 kilo 795 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.O. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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