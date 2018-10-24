Van`da 3 bin rakımlı Karabet Geçidi beyaza büründü
Van`da dün akşamdan bu yana etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi beyaza büründü.
- İHA
Van merkezde dün akşamdan bu yana etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi`nde trafikte aksama yaşandı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından yoldaki kar temizlendi.
Bölgede kar yağışı ile sis etkili olurken, sürücüler ise yollarına temkinli devam ediyor.
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