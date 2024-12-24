Van'da 3 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "kasten öldürme"den 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. Edremit ilçesinde, "tasarlayarak öldürme" ile "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçlarından 36 yıl 11 ay 10 gün hüküm giyen ve 5 yıldır aranan T.A. Başkale ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. ise Erciş ilçesindeki operasyonlarla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından kentteki cezaevlerine teslim edildi.