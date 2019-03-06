Van'da 30, Bitlis'te 9 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle il genelinde 30 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Yüksek kesimlerde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.

Bitlis'te kar nedeniyle 9 köy yolunun kapandığı, ekiplerin bu yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.