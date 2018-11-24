Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda uygulama sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde, araçta bulunan 31 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü V.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca araçta yapılan aramada 2 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.