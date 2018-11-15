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Van'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüphe üzerine Y.K. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Kontrollerde, araçtaki 14 Afganistan, 10 Pakistan ve 10 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü Y.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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