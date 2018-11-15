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Van’da 34 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 34 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Aramada, yurda yasadışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen 14 Afganistan, 10 Pakistan ve 10 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak şahıs ile göçmen kaçakçılığı yapan Y.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Y.K. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
 

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