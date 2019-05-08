Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Van’ın İpekyolu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üstü Irgat Mahallesi’nde saat 16.57 sıralarında yerin 7.1 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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