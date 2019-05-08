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Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van’ın İpekyolu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • İHA
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üstü Irgat Mahallesi’nde saat 16.57 sıralarında yerin 7.1 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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