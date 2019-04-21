Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Van'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Saat 20:00:37'de merkez üssü Van Çolpan olan derinliği 5.0 km olan 3.7 büyüklüklüğünde deprem meydana geldi.
Önceki gün Tuşba ilçesinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem insanları sokağa dökmüştü.
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