Van'da 37 kaçak göçmen yakalandı

AA 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:59 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 12:00

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlileri, Van-Erciş kara yolunda 3 gün önce meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, 7 yabancı uyruklunun yaralandığı trafik kazasının ardından çalışma başlattı.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen V.A'nın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında ev ve eklentilerinde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 37 yabancı uyruklunun ikamette saklandığı belirlendi.