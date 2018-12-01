Van'da 39 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde polisin durdurduğu kamyonette dedektör köpek 'Şila' ile yapılan aramada, 39 kilo 960 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği Şila ile yapılan detaylı aramada kamyonete zulalanmış 88 paket halinde toplam 39 kilo 960 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili C.B. gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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