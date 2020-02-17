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Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17 Şubat 2020 Pazartesi23:31 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 23:31

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