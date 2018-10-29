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Van’da 42 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı

Van’ın Edremit ilçesinde 42 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi’nde yasadışı yollardan yurda giriş yapan 42 Afganistan uyruklu kaçak şahsın yakalandığı belirtildi. Yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
 

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