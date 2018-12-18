Van’da 44 araç trafikten men edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından karayollarında yük taşımacılığı yapan kamyon, kamyonet, çekici ve tanker cinsi ağır vasıtaların karıştığı kazaların önlenmesi maksadıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. 13-16 Kasım tarihleri arasında Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 10 Jandarma Trafik Timi tarafından gerçekleştirilen uygulamada, özellikle araçların kışa yönelik ekipmanları ile teknik donanımları denetlendi.

Denetimler sonucunda 2 bin 644 araç Jandarma Trafik Timleri tarafından denetlenirken, eksiklikleri tespit edilen 151 sürücüye idari para cezası uygulandı. Yola çıkması uygun olmayan 44 araç ise trafikten men edildi.