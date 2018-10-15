Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Caddesi'nde şüphe üzerine M.O. yönetimindeki 44 FV 294 plakalı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.
Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40'ı Afganistan ve 6'sı Bangladeş uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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