Van'da 47 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine minibüsü durdurdu.

Kontrollerde, araçta bulunan 17 Afganistan, 20 Pakistan, 10 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü V.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.