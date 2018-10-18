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Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Şila'nın da katıldığı aramada aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valizde 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi. Narkotik köpeği Şila, yine uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi.

  • İHA
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Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kapalı kasa  kamyomette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valize zulalanmış 92 paket halinde toplam 47 kilo 831 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınan T.E. G.E. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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