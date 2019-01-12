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Van'da 48 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan 48 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 5, Başkale’de 11, Çatak’ta 8, Gevaş’ta 11 ve Gürpınar ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
 
Buzlanma ve don uyarısı
 
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde düşüş, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgâr doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van’da eksi 8, Bitlis’te eksi 15, Hakkâri’de eksi 14 ve Muş’ta eksi 10 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 3, Bitlis’te eksi 3, Muş’ta eksi 1 ve Hakkâri’de eksi 3 derece olması beklenmektedir” denildi.
 

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