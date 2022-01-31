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Van'da 5 organizatör tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

IHA31 Ocak 2022 Pazartesi 09:01 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:01
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 24 - 30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; 5 organizatör (1 Afgan ve 1 İran uyruklu) şahıs hakkında adli işlem yapılmış, tamamı tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 1 araca ise el konulmuştur" denildi.

  • organizatör
  • tutuklama

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