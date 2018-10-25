Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Çaldıran-Muradiye kara yolunda gerçekleştirdikleri uygulamada, D.K. yönetimindeki 30 YC 693 plakalı minibüsü durdurdu. Kontrollerde, 52 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Sürücü D.K. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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