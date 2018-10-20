Van'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 56 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gevaş ilçesi D-300 karayolunda gerçekleştirilen uygulamada bir araç şüphe üzerine durduruldu.
Araçtaki 42 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gevaş Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde 14 düzensiz göçmen daha yakaladı. Bu kişilere organizatörlük yaptığı tespit edilen Ç.D. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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