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Van'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 58 düzensiz göçmen yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa Sokak'taki bir evde 32 Afganistan, Gevaş Emniyet Amirliği ekipleri de Van-Bitlis karayolunda 23 Bangladeş ve 3 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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