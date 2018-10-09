Van'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa Sokak'taki bir evde 32 Afganistan, Gevaş Emniyet Amirliği ekipleri de Van-Bitlis karayolunda 23 Bangladeş ve 3 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.