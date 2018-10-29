Van’da 62 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 62 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaya V.K. isimli şahsın elindeki poşette 17 adet, Bahçıvan Mahallesi Ercişli Emrah 2. Sokak üzerinde yaya K.Y. isimli şahsın elindeki poşette ise 45 adet olmak üzere toplam 62 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili V.K. ve K.Y. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.