Van’da 7 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Eski Van Yolu Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, 7 bin 898 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan R.A. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.