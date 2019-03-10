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Van'da 7 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
 
Evde ve bodrum katında eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda 5 poşette 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili İran uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.

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