Van'da 7 kilo afyon sakızı ele geçirildi
Van'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Evde ve bodrum katında eğitimli narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda 5 poşette 7 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili İran uyruklu 2 kişi, gözaltına alındı.
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