Van Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak operasyon yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlileri Başkale – Gürpınar Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan 47 plaka sayılı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 140 paket halinde toplam 71 Kilo 260 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.