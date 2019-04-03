Van'da 72 kaçak göçmen yakalandı

Başkale ilçesinde, Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale- Van karayolunda denetim yaparken, Albayrak Mahallesi'nde kalabalık bir grubun yürüdüğünü fark etti.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde gruptakilerin, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler olduğunu belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 72 kaçak göçmene yiyecek ikram edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.