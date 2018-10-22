Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 167 kacak yakalandı

Van'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 167 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hacıbekir Mahallesi Hisar 1. Sokak'ta kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 112 Afganistan ve 55 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 167 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yolarla girdikleri belirlenen kaçaklar, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trump´ın adayı başarısız olsun diye cadı büyüsü yaptılar

Trump´ın adayı başarısız olsun diye cadı büyüsü yaptılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA