Van'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle bazı okullar 10 gün tatil edildi

04 Mart 2021 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 13:04

Saray ilçesinde de Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde yeni vakalar tespit edildi.

İlçenin Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuran vatandaşların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van'dan gelen filyasyon ekipleri bu iki mahallede çalışma başlattı.

Yapılan görüşmelerde testi pozitif çıkan vatandaşların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinin dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine birçok temaslıdan numuneler alındı. Şu ana kadar 14 yeni pozitif vakanın tespit edildiği mahallerde okullar 10 gün süreyle tatil edildi.

Filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye atmaya başladı.