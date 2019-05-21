Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
- İHA
Kaza, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giden askeri konvoydaki kirpi adlı araç, havanın yağışlı ve yolun kaygan olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
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