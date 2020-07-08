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  • Van'da batan göçmen teknesi 107 metre derinlikte bulundu
Güncel

Van'da batan göçmen teknesi 107 metre derinlikte bulundu

Van'da 13 mültecinin hayatını kaybettiği tekne 107 metre derinlikte bulundu

08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:06 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:06
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