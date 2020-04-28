İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9962
  • EURO
    7,5935
  • ALTIN
    383.088
  • BIST100
    101216
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Güncel

Van'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA28 Nisan 2020 Salı 17:06 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:06
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Salahane Mahallesi'nde il dışından gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu nedenle 316 hane 1316 nüfuslu mahallenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahalle muhtarı Ali Rıza Yığrap 'görevlilere yardım etmemek, görevi ihmal' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çaldıran Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. İlimizde Başkale ilçesine bağlı Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş mahalleleri, Gürpınar ilçemizin Günbaşı, Öveçli mahalleleri, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi 1, 2, 3 ve 4. sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokak'ta bir apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi'nde bir bina, Selimbey Mahallesi Dabbağoğlu Sokak'ta karantina uygulaması devam etmektedir."

Çaldıran ilçesine bağlı Zülfübulak Mahallesi'nde karantina uygulamasının kaldırıldığı bildirilen açıklamada, kentte 34 bin kişinin gözlem altında tutulduğu, vaka sayısının 220, taburcu olan hasta sayısının 127, entübe durumda da bir hastanın bulunduğuna yer verildi.

Açıklamada, koronavirüs nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Korkunç kaza! Otomobil Yeraltı Çarşısı girişince asılı kaldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.