Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “1-31 Mart 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerimizce; haklarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek, hırsızlık, yağma, yaralama, 5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 5941 sayılı Kanuna muhalefet etmek, fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama’ suçlarından 72 yıl 8 ay hapis cezası ve 311 bin 540 TL adli para cezası bulunan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.