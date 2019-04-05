17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6148
  • 6,3076
  • 232.844
  • 98.742
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan cezaları bulunan 20 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, “1-31 Mart 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerimizce; haklarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek, hırsızlık, yağma, yaralama, 5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 5941 sayılı Kanuna muhalefet etmek, fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama’ suçlarından 72 yıl 8 ay hapis cezası ve 311 bin 540 TL adli para cezası bulunan 20 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo ulaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YSK Başkanı Güven'den son dakika seçim açıklaması

YSK Başkanı Güven'den son dakika seçim açıklaması

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

İstanbul'un bazı ilçelerinde oyların sayımına ilişkin Güven'den açıklama

İstanbul'un bazı ilçelerinde oyların sayımına ilişkin Güven'den açıklama

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

HDP doğuda sandığa gömüldü

HDP doğuda sandığa gömüldü

Evrenin büyüleyici görüntüleri

Evrenin büyüleyici görüntüleri

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

'ABD her seçimde yaptığını tekrarladı'

'ABD her seçimde yaptığını tekrarladı'
 

POPÜLER HABERLER

Uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo ulaştı

Uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo ulaştı

Tüketicilere 'icra faizi' uyarısı

Tüketicilere 'icra faizi' uyarısı

İşte F-35 krizinin bilinmeyenleri

İşte F-35 krizinin bilinmeyenleri

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA