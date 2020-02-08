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Van'da çığ düştü

Son dakika haberi... Van'ın Çatak ilçesinde çığ düştü. Çatak ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Van-Çatak kara yolu üzerindeki Elmacı bölgesine çığ düştü.

Ajanslar08.02.2020  11:32 - Güncelleme: 08.02.2020  12:08

Çatak ilçesi karayolunun 10'uncu kilometresine çığ düştü. Kar nedeniyle trafiğe kapalı olan bölgeye giriş-çıkış yapılamıyordu.

Dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da çığ düştü. Sabah saat 10.30 sıralarında Çatak-Van karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Elmacı bölgesinde düşen çığ nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çığın düştüğü karayolu, bölgedeki yoğun kar ve tipi nedeniyle jandarma tarafından trafiğe kapatılmıştı. 

 Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Van Çatak kara yolu Elmacı mevkisine çığ düştü. Yol geceden beri trafiğe kapalı olduğu için can ve mal kaybı bulunmuyor.' ifadelerine yer verildi.

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