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Van'da değişik suçlardan 3 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

IHA3 Temmuz 2023 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Van'da değişik suçlardan 3 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 13 yıl hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 1 adet araç, 1 adet motosiklet ve 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 1072 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında 2760 TL nakit para ele geçirilmiştir. 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında 257 litre kaçak mazot ele geçirilmiştir. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 aranan şahıs yakalanmıştır" denildi.

  • tutuklama
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