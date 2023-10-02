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Van'da deniz polisi ekipleri geçen ay 21 tekneyi denetledi

Van'da, Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri geçen ay 21 tekneyi denetledi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
Van'da deniz polisi ekipleri geçen ay 21 tekneyi denetledi
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayiş ve can güvenliğinin sağlanması ile arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-30 Eylül'de Van Gölü'nde 48 saat 30 dakika seyir yapan ekipler, Edremit bölgesinde faaliyet yürüten 21 tekneyi denetledi.

Akdamar Adası'ndaki kilisede gerçekleştirilen ayin sırasında bölgede güvenlik tedbiri alan polisler, Edremit ve Tuşba sahil bandında ise 1183 kişiye boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler ile boğulmaktan kurtulma yolları hakkında bilgi verdi.

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