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Van'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bağdaşan ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oluştu.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 21:58 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 22:02
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